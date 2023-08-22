Власть 22 августа 2023, 09:13 Зампред Госдумы предложил показать школьникам вред фастфуда с помощью экспериментов Зампред Госдумы Даванков: школьникам наглядно нужно показать вред фастфуда Freepik

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В учебных заведениях нужно провести эксперименты, которые помогут детям понять вред фасфуда. Такое предложение вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вынес на рассмотрение главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова. Копия документа оказалась в распоряжении ТАСС.

«Прошу вас рассмотреть инициативу о проведении в школах наглядных экспериментов, которые помогут детям осознать негативное влияние вредной пищи на организм», — заявил депутат.

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По его словам, дети часто едят пищу, в которой много химических добавок, сахара, жиров. В итоге это плохо сказывается на их здоровье. Школьников следует приучить к правильному питанию.

Однако эффекта от чтения лекций на эту тему не будет. Лучше наглядно показать последствия от употребления фастфуда, отметил Даванков. Он предложил проводить эксперименты в рамках уроков химии и биологии, а также организовывать занятия во внеурочное время.