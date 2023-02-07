Власть 07 февраля 2023, 08:18 Зампостпреда России при ООН озвучила причину начала мирового кризиса Представитель РФ при ООН Евстигнеева: причина кризиса — желание сохранить однополярный мир flickr

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Текущий мировой кризис связан с желанием некоторых стран сохранить однополярный миропорядок. Эти государства не хотят допустить создания справедливой системы международных отношений. Такое мнение высказала заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Анна Евстигнеева, сообщило РИА «Новости».

«Мир переживает системный кризис, ключевые причины которого известны. Они связаны со стремлением ряда государств всеми силами сохранить однополярный миропорядок и не допустить формирования новой справедливой системы международных отношений», — сказала она.

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Евстигненеева добавила, что некоторые игроки стараются вести диалог с позиции превосходства. Эти страны хотят насадить «право сильного», а также подменить универсальные нормы международного права «миропорядком, основанным на правилах». Она отметила, что сложившаяся ситуация влияет как на государства-члены ООН, так и на систему организации в целом.

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По словам представителя России, Организация Объединенных Наций не справляется с основной задачей — предотвращать конфликты. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сейчас мир находится на пути к полномасштабной войне.