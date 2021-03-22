Заморозку розничных цен на масло и сахар продлят в обмен на субсидии

Оперативные консультации проведут с производителями сахара и подсолнечного масла по сдерживанию розничных цен на их продукцию. Как сообщила пресс-служба правительства, такое решение приняли по итогам заседания у первого заместителя председателя премьер-министра Андрея Белоусова.

По итогам заседания принято решение о поддержании цен на сахар на два месяца, на подсолнечное масло — до октября 2021 года. Переговоры с производителями проведут Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба.

Для сохранения соглашения производителям сахара правительство с 1 апреля готово предоставить субсидию на полгода из расчета пять рублей за один килограмм. При условии, что все отгрузки будут идти только в розничный сектор и завод цены повышать не будет. Всего на эти цели выделят около трех миллиардов рублей.

Для поддержания производителей подсолнечного масла правительство также предлагает субсидию на шесть месяцев. Она покроет затраты на производство и реализацию масла.

Кроме того, на уровне Евразийского экономического союза рассматривается вопрос о снятии пошлин на импорт сахара на срок с 15 мая по 31 августа на объем не более 350 тысяч тонн. Соответствующий законопроект поступит в правительство до 1 апреля.

В Минсельхозе заявили, что продление соглашения о заморозке цен позволит сохранить доступность продуктов для населения, а субсидии сохранят предприятиям рентабельность. Для того чтобы обеспечить внутренний рынок достаточными объемами продуктов в этом году увеличат посевные площади под сахарную свеклу. Это позволит произвести порядка шести тонн сахара.

Соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло правительство заключило с производителями в декабре прошлого года. Согласно документу, оптовые и розничные цены на сахар не могут превышать 36 и 46 рублей за килограмм, а цены подсолнечного масла не должны быть выше 95 и 110 рублей за один литр. Срок соглашения истекает 1 апреля.