Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали по подозрению во взятке

Следствие заявило, что в 2016 году Кузнецов на посту руководителя администрации города получил взятку в виде безвозмездного выполнения дорогостоящих работ от читинского предпринимателя за оказание ему общего покровительства.

Есть информация, что в том же году предприниматель благоустроил территорию около дома замминистра ЖКХ, потратив на это два миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.