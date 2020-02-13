Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали по подозрению во взятке
Олега Кузнецова, замминистра ЖКХ Забайкалья, подозревают в получении взятки. Следователи уже задержали его. Об этом написала газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
Следствие заявило, что в 2016 году Кузнецов на посту руководителя администрации города получил взятку в виде безвозмездного выполнения дорогостоящих работ от читинского предпринимателя за оказание ему общего покровительства.
Есть информация, что в том же году предприниматель благоустроил территорию около дома замминистра ЖКХ, потратив на это два миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело.