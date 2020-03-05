Замминистра финансов России покинул свой пост

Сергей Сторчак больше не является замминистра финансов России. Премьер-министр Михаил Мишустин отправил его в отставку в связи с переходом на другую работу.

Сообщение об этом появилось на официальном портале правовой информации. Новым заместителем финансов стал Тимур Максимов. Раньше он был замом главы Минэкономразвития и отвечал за международный блок.

Сергей Сторчак проработал в Министерстве финансов более 15 лет. С 1994 по 1998 год он возглавлял отдел департамента иностранных кредитов, позже стал заместителем председателя Внешэкономбанка. С 2005 года был заместителем министра финансов России. Министром финансов с 2011 года является Антон Силуанов.

На Украине произошли еще более серьезные изменения в политической сфере. В отставку ушел премьер-министр страны Алексей Гончарук. На его место пришел Денис Шмыгаль. Об уходе Гончарука говорили еще с начала года. Он стал главным участником скандала, когда в Сети появились его нелестные отзывы о президенте Владимире Зеленском. Еще два месяца назад Гончарук пытался уйти в отставку, но Зеленский не подписал его заявление и дал ему еще один шанс.