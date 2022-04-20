Вице-мэр Москвы Ефимов: за месяц поддержкой города воспользовались более 20 компаний

В Москве действуют антикризисные меры поддержки бизнеса. Например, инвесторы, которые получили землю без торгов, смогут на год отменить прогрессирующую арендную ставку. Нововведением уже воспользовался 21 столичный арендатор.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что благодаря этому компании в 2023 году сэкономят 549 миллионов рублей.

В Москве прогрессирующую шкалу арендной платы — ее ежегодное повышение — ввели для всех участков, предоставляемых городом застройщикам без торгов. Мера призвана стимулировать инвесторов на время строительства объектов.

Город вместе с предпринимателями проработал средства поддержки столичного бизнеса месяц назад. По словам Ефимова, заморозка утвержденной ставки аренды за землю на 2023 год в рамках прогрессирующей шкалы позволит инвесторам существенно сэкономить на аренде московских территорий. Себестоимость их проектов от этого снизится.

«Такой возможностью уже воспользовалась 21 компания, сумма их экономии составит 549 миллионов рублей», — уточнил вице-мэр.

Для получения поддержки от города арендаторам нужно обратиться в департамент городского имущества Москвы.

«Общая площадь участков, арендаторы которых уже получили экономическую поддержку, составляет 53,5 гектара», — заметил министр правительства столицы и глава ведомства Максим Гаман, добавив, что речь идет о городских объектах в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Восточном и Южном административных округах.

Обращение в департамент можно составить в свободной форме, указав адрес земельного участка, номер договора аренды или финансово-лицевого счета. Письмо необходимо отправить на адрес: 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1, либо воспользоваться «Электронной приемной» на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Более подробная информация об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы опубликована на портале «Экономика Москвы».