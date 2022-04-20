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    20 апреля 2022, 07:25

    Вице-мэр Москвы Ефимов: за месяц поддержкой города воспользовались более 20 компаний

    Александра Ломейко

    В Москве действуют антикризисные меры поддержки бизнеса. Например, инвесторы, которые получили землю без торгов, смогут на год отменить прогрессирующую арендную ставку. Нововведением уже воспользовался 21 столичный арендатор.

    Вице-мэр Москвы Ефимов: за месяц поддержкой города воспользовались более 20 компаний

    Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что благодаря этому компании в 2023 году сэкономят 549 миллионов рублей.

    В Москве прогрессирующую шкалу арендной платы — ее ежегодное повышение — ввели для всех участков, предоставляемых городом застройщикам без торгов. Мера призвана стимулировать инвесторов на время строительства объектов.

    Город вместе с предпринимателями проработал средства поддержки столичного бизнеса месяц назад. По словам Ефимова, заморозка утвержденной ставки аренды за землю на 2023 год в рамках прогрессирующей шкалы позволит инвесторам существенно сэкономить на аренде московских территорий. Себестоимость их проектов от этого снизится.

    «Такой возможностью уже воспользовалась 21 компания, сумма их экономии составит 549 миллионов рублей», — уточнил вице-мэр.

    Для получения поддержки от города арендаторам нужно обратиться в департамент городского имущества Москвы.

    «Общая площадь участков, арендаторы которых уже получили экономическую поддержку, составляет 53,5 гектара», — заметил министр правительства столицы и глава ведомства Максим Гаман, добавив, что речь идет о городских объектах в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Восточном и Южном административных округах.

    Обращение в департамент можно составить в свободной форме, указав адрес земельного участка, номер договора аренды или финансово-лицевого счета. Письмо необходимо отправить на адрес: 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1, либо воспользоваться «Электронной приемной» на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

    Более подробная информация об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы опубликована на портале «Экономика Москвы».