Заммэра Челябинска Олега Извекова задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-мэра Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова. Причины задержания пока не называются.

«Управлением ФСБ России по Челябинской области совместно с региональным следственным управлением в четверг был задержан замглавы Челябинска Извеков», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального УФСБ

Там добавили, что причины задержания на данный момент не поясняются, за такой информацией нужно обращаться в следственное управление СКРФ по региону.

По данным сайта городской администрации, Извеков родился 18 марта 1979 году в Увельском районе Челябинской области. С августа 2011 года до ноября 2015 года работал коммерческим директором, замдиректора челябинского филиала ОАО «Ростелеком». С ноября 2015 года до февраля 2020 года занимал руководящие должности в коммерческих структурах, таких как «Айзет-Телеком Урал», «Ростелеком», «Ростех». Он был назначен на должность заместителя главы города Челябинска по экономическому развитию и инвестициям 26 февраля 2020 года.