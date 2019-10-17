Замглавы Тамбовской области задержан полицией

Бывшего замглавы Центра связи ФСИН задержали во Франции Подробнее

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением УМВД России по Тамбовской области, <…> задержан заместитель главы администрации Тамбовской области», — рассказали агентству.

По информации МВД, замглавы подозревают в попытке мошенничества. Он хотел завладеть имуществом комплекса «Рассказовский рынок», являющимся государственной собственностью. Точную сумму ущерба должны выяснить следователи.

«В настоящий момент он просто задержан, и по истечении срока задержания будет ходатайство о мере пресечения. Он был задержан вчера в городе Тамбове», — пояснили в МВД.

Как писал ТАСС со ссылкой на источник, речь идет о Глебе Чулкове. С 2004 года он занимает должность главы комитета по управлению имуществом Тамбовской области. Замглавы области он стал в 2008 году.