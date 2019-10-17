  • Замглавы Тамбовской области задержан полицией

    17 октября 2019, 13:14

    Дарья Бунякова

    Заместителя главы администрации Тамбовской области задержали сотрудники полиции. Его подозревают в попытке мошенничества, сообщил РИА «Новости» представитель регионального управления МВД.
    Замглавы Тамбовской области задержан полицией

    Бывшего замглавы Центра связи ФСИН задержали во Франции

    Подробнее

    «В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением УМВД России по Тамбовской области, <…> задержан заместитель главы администрации Тамбовской области», — рассказали агентству.

    По информации МВД, замглавы подозревают в попытке мошенничества. Он хотел завладеть имуществом комплекса «Рассказовский рынок», являющимся государственной собственностью. Точную сумму ущерба должны выяснить следователи.

    «В настоящий момент он просто задержан, и по истечении срока задержания будет ходатайство о мере пресечения. Он был задержан вчера в городе Тамбове», — пояснили в МВД.

    Как писал ТАСС со ссылкой на источник, речь идет о Глебе Чулкове. С 2004 года он занимает должность главы комитета по управлению имуществом Тамбовской области. Замглавы области он стал в 2008 году.