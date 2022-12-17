Власть 17 декабря 2022, 16:17 Замглавы правительства Херсонской области Губарева перешла на работу в другой регион Бывший зампред правительства Херсонской области Губарева перешла на работу в Москву Публичное достояние

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Экс-заместитель председателя правительства Херсонской области Екатерина Губарева переходит на работу в Москву. Ее деятельность связана с цифровизацией, сообщил ТАСС.

«Москва, сфера цифровизации», — сказала она.

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Политик не стала рассказывать, куда именно она переходит.

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Администрация Херсонской области ранее сообщала, что Губарева перейдет в другой российский регион. Она свернула свои полномочия на прежнем месте. Ее задачи временно передали другим членам правительства.

Губарева занималась вопросами цифровизации и социальной политики в Херсонской области. В ноябре в СМИ появилась информация о том, что ее задержали правоохранители по делу об экономическом преступлении. Шестнадцатого ноября ее супруг Павел заявил о пропаже жены. Спустя время он сообщил, что она находится на свободе. В местном правительстве рассказали, что Губарева после референдума покинула регион. Она не выполняла свои обязанности и не принимала участия в работе кабмина.