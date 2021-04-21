Замглавы посольства США вызвали в МИД России

Заместителя руководителя американского посольства в Москве вызвали в МИД России. По данным РИА «Новости», Бартл Горман уже прибыл в ведомство.

О том, что Министерство иностранных дел вызвало Гормана, сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Сегодня в МИД РФ вызван замруководителя американского посольства», — процитировало агентство сообщение министерства.

По какой причине в МИД решили поговорить с заместителем руководителя посла США в Москве — пока не ясно.

По данным РИА «Новости», Бартл Горман прибыл в МИД.

«Я пришел в ведомство на встречу с российскими коллегами», — процитировало агентство его слова.

Ранее посол США в РФ Джон Салливан сообщил, что покидает Россия для консультации в Вашингтоне. Он заявил, что вернется в скором времени — до возможной встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Такое решение посол принял после рекомендации Москвы «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации».

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов покинул Америку в конце марта. Сейчас он находится в Москве, куда его пригласили для консультации — он вернулся в страну сразу после заявления Байдена, в котором тот назвал Путина убийцей.