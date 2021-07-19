Замглавы Минэнерго покинул свой пост после 20 лет работы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Анатолия Яновского. Постановление об этом появилось на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Яновский уходит с поста, который занимал последние 20 лет, в связи с переходом на новую работу. В министерстве он курировал международную деятельность, угольную отрасль и имущественные отношения.

По данным источника ТАСС, Яновский может уйти в администрацию президента на должность помощника руководителя.

До того, как занять должность замглавы Минэнерго, Яновский с 1979 года работал в угольной отрасли. По его словам, с углем была тесно связана его жизнь. Он получил образование горного инженера и первые несколько десятков лет после окончания вуза работал непосредственно в угольной промышленности.