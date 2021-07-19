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    19 июля 2021, 19:15

    Замглавы Минэнерго покинул свой пост после 20 лет работы

    Ольга Назаркина

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Анатолия Яновского. Постановление об этом появилось на официальном портале правовой информации.

    Замглавы Минэнерго покинул свой пост после 20 лет работы

    Согласно документу, Яновский уходит с поста, который занимал последние 20 лет, в связи с переходом на новую работу. В министерстве он курировал международную деятельность, угольную отрасль и имущественные отношения.

    По данным источника ТАСС, Яновский может уйти в администрацию президента на должность помощника руководителя.

    До того, как занять должность замглавы Минэнерго, Яновский с 1979 года работал в угольной отрасли. По его словам, с углем была тесно связана его жизнь. Он получил образование горного инженера и первые несколько десятков лет после окончания вуза работал непосредственно в угольной промышленности.