21 июля 2023, 21:46
Замглавы Минцифры Паршина освободили от должности по его просьбе
Премьер-министр России Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Паршина
Заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина освободили от должности. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовали на портале правовой информации.
«Освободить Паршина Максима Викторовича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по его просьбе», — указали в документе.
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Следователи ранее задержали замминистра Минцифры, его подозревают в совершении коррупционного преступления. Позже Басманный суд отправил Паршина под домашний арест до 12 сентября. В Минцифры уточнили, что оказывают все необходимое содействие правоохранительным органам.
Гендиректора компании «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова, подозреваемого в выдаче нелегальной выплаты замглаве Минцифры, также отправили под домашний арест.
Михаил Мишустин
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