Замглавы Минтранса уйдет в отставку в ближайшее время | 360°

Власть 20 октября 2022, 11:14 Замглавы Минтранса уйдет в отставку в ближайшее время РБК сообщил об отставке замглавы Минтранса Суханова из-за взрыва на Крымском мосту

Читать 360tv в

Заместитель главы министерства транспорта Александр Суханов уйдет в отставку в ближайшее время. Об этом сообщили журналисты РБК. Они узнали о грядущих переменах в руководстве Минтранса от близких к ведомству источников.

Суханов в данный момент также отвечает за транспортную безопасность.

Реклама

По данным нескольких источников РБК, причиной ухода с поста стала авария на Крымском мосту. По словам одного из собеседников издания, Суханов покинет должность замглавы Минтранса до конца текущей недели.

Реклама

При этом еще один источник РБК из числа чиновников отметил, что ситуация с составом руководства ведомства может затянуться или попросту измениться.

Кроме того, эту информацию подтвердили несколько госслужащих. Федеральный чиновник и источник в одной из подконтрольных Минтрансу структур знают о предстоящем уходе Суханова с текущей должности.

Журналисты РБК обратились за комментарием относительно будущего Суханова к сотрудникам пресс-службы правительства. Там от заявлений воздержались. Кроме того, от комментариев отказались и представители Минтранса.