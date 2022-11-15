Власть 15 ноября 2022, 16:05 Замглавы Минфина Сазанов рассказал, что товары из зарубежных интернет-магазинов начнут доставлять быстрее

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Товары из заграничных интернет-магазинов будут приходить быстрее, так как в России появятся специальные таможенные склады для них. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на замглавы Минфина Алексея Сазанова.

Он уточнил, что такие склады начнут открываться со следующего года в качестве эксперимента. Предполагаемая дата появления первых — 1 апреля.

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«Эксперимент продлится год, и, если окажется удачным, изменения в таможенном регулировании утвердят на постоянной основе», — заключил Сазанов.

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