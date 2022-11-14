Власть 14 ноября 2022, 07:23 Замглавы МИД заявил, что вступления Украины в НАТО не поможет укрепить безопасность альянса Замглавы МИД Грушко: расширение НАТО не поможет повысить уровень безопасности альянса РИА «Новости»

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Думать сейчас о том, может или нет Украина вступить в НАТО, — это безумие. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Грушко РИА «Новости».

«Это если исходить из рационального поведения Запада. Но оно нерационально», — сказал он.

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Дипломат напомнил, что России еще до Бухарестского саммита 2008 года предупреждала об опасности решения о возможном вступлении в альянс Украины и Грузии. Блок забыл о принципе, по которому никто не должен укреплять безопасность за счет других. По его словам, Россия, в частности, взяла на себя такие обязательства.

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По его мнению, принятие в НАТО Швеции и Финляндии только ухудшает безопасность НАТО, ведь таким образом появляется линия соприкосновения более 1200 километров с Россией, «которая объявлена НАТО главным противником и угрозой самому альянсу».

По последним данным, 28 из 30 стран блока уже согласились с приемом Швеции и Дании в НАТО. Турция после долгого сопротивления также поддержала это решение.