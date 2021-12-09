Замглавы МИД России встретился с послом Монголии

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов провел встречу с послом Монголии в России. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт российского МИД.

«8 декабря заместитель министра иностранных дел Российской Федерации И. В. Моргулов принял назначенного послом Монголии в Российской Федерации У. Энхтувшина, который вручил копии своих верительных грамот», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что во время встречи они обсудили развитие сотрудничества Монголии и России.

Ранее министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и его коллега из России Николай Шульгинов провели переговоры.