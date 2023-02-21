Власть 21 февраля 2023, 21:40 Замглавы МИД Рябков представит Путина на заседании парламента о приостановке ДСНВ РИА «Новости»

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков представит президента Владимира Путина на заседании парламента на рассмотрении вопроса о приостановлении участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Распоряжение главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о приостановлении действия Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — говорится в распоряжении главы государства.

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В послании Федеральному собранию Путин объявил о приостановке действия Договора СНВ. Президент подчеркнул, что Россия не выходит из Договора, а лишь приостанавливает его действие. Для возвращения в ДНСВ Россия должна понять, как будет учитываться совокупный ударный арсенал НАТО, заявил глава государства.

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Документ о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений внесут на рассмотрение в парламент в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Утверждение необходимо, так как ранее Договор ратифицировали в парламенте.