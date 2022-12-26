Власть 26 декабря 2022, 07:49 Замглавы МИД РФ заявил, что пока рано говорить о завершении украинского кризиса Замглавы МИД Галузин: разговоры о сроках окончания украинского кризиса преждевременны Unsplash

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Конфликт на Украине затянулся, давать прогнозы касательно его завершения сейчас будет неправильно. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС.

«Сегодня ситуация такова, что любые прогнозы относительно времени завершения украинского кризис могут оказаться несостоятельны. Военное противостояние приняло затяжной характер», — сказал Галузин.

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Дипломат добавил, что западные страны хотят «полной и безоговорочной победы Киева», а также возвращения Украине ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма. По его словам, Запад надеется на выплаты Россией репарацией и восстановления российскими силами Украины. Также идут разговоры о необходимости привлечь к ответственности, осудить руководителей РФ.

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То есть по логике киевского режима только при согласии России выполнить данные условия можно будет говорить о возвращении к переговорам.

«Этот абсурд высмеял бы сам Зеленский, если бы не стал президентом, а продолжал играть в КВН», — заключил замглавы МИД РФ.

Он подчеркнул, что такие условия не могут стать основной для нормального разговора.