Замглавы МИД РФ рассказал, когда возобновится авиасообщение с Грузией

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко отметил, что полеты в Грузию отменили из-за антироссийской риторики, которую грузинские власти публично демонстрировали. В стране присутствовало русофобское настроение. Поэтому правительство России отменило полеты в Тбилиси, чтобы обезопасить своих граждан. Однако Андрей Руденко отметил, что такие меры носят временный характер.

«Условия их (мер — прим. ред.) отмены четко обозначены российской стороной: стабилизация ситуации в Грузии, исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан, прекращение русофобской кампании», — сказал замглавы МИД РФ.

26 сентября в Нью-Йорке на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча министров иностранных дел России и Грузии. Тогда глава МИД РФ Сергей Лавров донес соответствующие сигналы до грузинского коллеги Давида Залкалиани, сообщил сайт «Утро.ру».

Прямые рейсы в Грузию приостановили указом президента РФ Владимира Путина 8 июля.