Замглавы МИД РФ назвал критической ситуацию в сфере европейской безопасности

Ситуация в области европейской безопасности стала критической. Это произошло по вине США и НАТО. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Действительно, ситуация в области европейской безопасности критическая. Она стала такой по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию», — сказал он, его процитировал ТАСС.

Замминистра напомнил, что РФ предлагала западным странам, в том числе Штатам, выход из этой ситуации.

«Причем сделали это публично не для того, чтобы завысить ставки или каким-то образом сузить кому-то пространство для маневра, а просто чтобы все, кто этим интересуется, а таких немало, реально понимали, о чем мы ведем речь и в какой степени нас не устраивает все то, что происходило на протяжении длительного времени», — добавил Рябков.

Он подчеркнул, что российская сторона хотела бы договориться по гарантиям безопасности в первую очередь с США, вовлекать в этот процесс слишком большое количество стран контрпродуктивно, пишет RT.

При этом представитель МИД РФ добавил, что Россия не собирается менять как-либо расположение вооруженных сил на своей территории под давлением извне.

Россия и НАТО пока что не продвинулись в переговорах о гарантиях безопасности. РФ просит альянс не расширяться дальше на восток. В скором времени эту тему могут обсудить глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Их встреча, возможно, состоится уже 21 января в Женеве.