Замглавы МИД ответил на обвинения России в продовольственном кризисе

Западные страны бездоказательно обвиняют Россию в продовольственном кризисе. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

«Бездоказательные обвинения в адрес России вместо нормального объективного анализа причин нынешней ситуации отвергаем», — сказал Вершинин во время мероприятия по продовольственной безопасности в штаб-квартире ООН. Цитату привело РИА «Новости».

Как пояснил замглавы министерства, к сложностям в обеспечении продовольственной безопасности привел макроэкономический кризис. Причем такая ситуация складывалась не один год. Негативный вклад также внесли пандемия и процесс восстановления после нее. В числе других причин Вершинин назвал повышение инфляции, просчеты в планировании и предшествующий экономический спад в некоторых странах.

Ранее в ООН неоднократно предупреждали об угрозе продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Западные страны обвиняли Россию в препятствии поставок украинского зерна, но власти страны категорически отвергали подобные заявления.