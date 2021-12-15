Замглавы МИД осудил заявления Белого дома об отправке военных в Европу

Заявления администрации президента США о возможной отправке военных в Восточную Европу только подогревают антироссийские фобии, а также реваншистские настроения на Украине. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявила, что Белый дом думает о возможной отправке военнослужащих в Восточную Европу. Это произойдет в случае, если ситуация вокруг Украины обострится.

Рябков подчеркнул, что эти слова «прежде всего нацелены на то, чтобы разогревать реваншистские настроения в Киеве, разогревать антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили «прифронтовыми». Об этом написало РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин во время онлайн-переговоров в декабре с американским лидером Джо Байдену напомнил о саботаже Украиной минских договоренностей и добавил, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории, а также наращивает военный потенциал у границ с РФ.

Рябков, комментируя действия Штатов и их союзников по НАТО, сделал предположение о том, что альянс готовится к повторению печального опыта Карибского кризиса. Замглавы МИД РФ отметил, что Белый дом зациклился на теме эскалации на границе с Украиной, которой нет на самом деле.