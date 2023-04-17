Власть 17 апреля 2023, 10:53 Замглавы МИД назвал Украину инструментом политики коллективного Запада Замглавы МИД Галузин назвал Украину инструментом политики коллективного Запада Unsplash

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Украина стала инструментом политики западных стран. Такое заявление сделал замглавы МИД России Михаил Галузин во время выступления на научно-практической конференции «Украина между Россией и Западом» в Доме Российского исторического общества. Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, Украине оказалась сейчас камнем преткновения между Западом и Россией.

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«К сожалению, эта страна превратилась в расходный материал политики коллективного Запада, прежде всего англосаксов, которая направлена на выстраивание выгодной для них конфигурации международных отношений», — подчеркнул он.

Галузин высказал мнение, что с помощью Украины Запад пытается удержать «былую гегемонию» и однополярность мира. Он отметил, что киевский режим сейчас уничтожает все, что когда-то связывало Украину и Россию. Замминистра напомнил, что по инициативе украинских властей переписаны учебники истории, уничтожены памятники, запрещены музыкальные и литературные произведения.