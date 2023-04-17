17 апреля 2023, 10:53
Замглавы МИД назвал Украину инструментом политики коллективного Запада
Замглавы МИД Галузин назвал Украину инструментом политики коллективного Запада
Украина стала инструментом политики западных стран. Такое заявление сделал замглавы МИД России Михаил Галузин во время выступления на научно-практической конференции «Украина между Россией и Западом» в Доме Российского исторического общества. Об этом сообщил ТАСС.
По его словам, Украине оказалась сейчас камнем преткновения между Западом и Россией.
Реклама
«К сожалению, эта страна превратилась в расходный материал политики коллективного Запада, прежде всего англосаксов, которая направлена на выстраивание выгодной для них конфигурации международных отношений», — подчеркнул он.
Галузин высказал мнение, что с помощью Украины Запад пытается удержать «былую гегемонию» и однополярность мира. Он отметил, что киевский режим сейчас уничтожает все, что когда-то связывало Украину и Россию. Замминистра напомнил, что по инициативе украинских властей переписаны учебники истории, уничтожены памятники, запрещены музыкальные и литературные произведения.
МИД РФ
Украина
Реклама
Реклама