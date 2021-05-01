Замглавы МЧС Барышева сняли с должности

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Павла Барышева. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника Барышева Павла Федоровича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в тексте указа.

Документ вступил в силу со дня его подписания. Павел Барышев занимал пост заместителя главы МЧС с 2 февраля 2017 года.