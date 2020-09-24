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    24 сентября 2020, 19:02

    Уволен замглавы ФМБА

    Дарья Морозова

    Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимира Романова. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

    «Освободить Романова Владимира Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства по его просьбе», — говорится в тексте документа.

    Романов занимал эту должность более 15 лет. Кроме того, Мишустин назначил на его место иммунолога Игоря Борисевича.

    Новости SMI.FM