Уволен замглавы ФМБА

«Освободить Романова Владимира Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства по его просьбе», — говорится в тексте документа.

Романов занимал эту должность более 15 лет. Кроме того, Мишустин назначил на его место иммунолога Игоря Борисевича.