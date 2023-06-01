Власть 01 июня 2023, 08:52 Замгенпрокурора России встретился с жителями Тувы Замгенпрокурора Демешин провел личный прием жителей Тувы в Кызыле Пресс-служба Генпрокуратуры

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Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин находится с рабочей поездкой в Туве. Там, в Кызыле, он провел личный прием местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сегодня в ходе рабочей поездки заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин провел личный прием граждан в Республике Тыва», — сказано в сообщении.

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Также в мероприятии приняли участие глава региона Владислав Ховалыг, прокурор республики Сергей Дябкин, зампредседателя правительства Тувы Орлан Сарыглар, а также представители местных ведомств и министерств республики.

Демешин принял горожан, жителей Кызылского, Тоджинского, Барун-Хемчикского, Чеди-Хольского и других районов региона. Люди обращались к нему по вопросам нарушения трудовых, земельных, жилищных прав, законодательства в области здравоохранения и образования.

Пресс-служба Генпрокуратуры Пресс-служба Генпрокуратуры Пресс-служба Генпрокуратуры Пресс-служба Генпрокуратуры Пресс-служба Генпрокуратуры

К примеру, многодетные семьи пожаловались о непредоставлении им в течение длительного времени земельных участков на территории Кызыла. Жительница Кызылского района рассказала, что ее ребенка не приняли в первый класс школы, а жена участника специальной военной операции попросила помочь в вопросе получения путевки в детский оздоровительный лагерь.

«По каждому обращению Дмитрием Демешиным даны поручения прокурору республики об организации проверочных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных прав», — заявили в Генпрокуратуре РФ.

Деменшин лично проконтролирует ход и результаты проверок по каждому обращению.