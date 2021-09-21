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    21 сентября 2021, 21:50

    Путин отправил в отставку первого замгенпрокурора РФ

    Александра Ломейко

    Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности первого заместителя генпрокурора России Александра Буксмана. Указ глава государства подписал 21 сентября.

    «Освободить <…> Буксмана Александра Эммануиловича от должности первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации», — отмечено в документе.

    Ранее занимавший пост замминистра труда Всеволод Вуколов другим указом президента назначен на должность заместителя министра юстиции РФ.