Заместителем министра транспорта стал экс-замгендиректора «Аэрофлота»
Новым заместителем министра транспорта стал Кирилл Богданов, который ранее занимал пост замглавы «Аэрофлота» по информтехнологиям. О этом сообщили в распоряжении кабинета министров.
«Назначить Богданова Кирилла Игоревича заместителем министра транспорта Российской Федерации», — сказано в сообщении.
РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщил, что Богданова назначили на место Алексея Семенова, который ушел из министерства в ноябре 2020 года. Он курировал цифровое развитие транспортного комплекса. В Министерстве транспорта пообещали ТАСС, что позднее уточнят круг его обязанностей.
Ранее Виталий Савельев, который до этого 10 лет руководил «Аэрофлотом», получил должность министра транспорта.