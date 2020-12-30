Заместителем министра транспорта стал экс-замгендиректора «Аэрофлота»

Новым заместителем министра транспорта стал Кирилл Богданов, который ранее занимал пост замглавы «Аэрофлота» по информтехнологиям. О этом сообщили в распоряжении кабинета министров.

«Назначить Богданова Кирилла Игоревича заместителем министра транспорта Российской Федерации», — сказано в сообщении.

РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщил, что Богданова назначили на место Алексея Семенова, который ушел из министерства в ноябре 2020 года. Он курировал цифровое развитие транспортного комплекса. В Министерстве транспорта пообещали ТАСС, что позднее уточнят круг его обязанностей.

Ранее Виталий Савельев, который до этого 10 лет руководил «Аэрофлотом», получил должность министра транспорта.