Власть 01 февраля 2023, 10:52 Заместитель Патрушева в Совбезе России ушел в отставку Президент Путин указом отправит уволил первого замсекретаря Совбеза Аверьянова РИА «Новости»

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Первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов ушел в отставку. Такой указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликовали на портале правовой информации.

«Освободить Аверьянова Юрия Тимофеевича от должности», — постановил глава государства.

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Его назначили помощником председателя «Единой России» Дмитрия Медведева и советником руководителя парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Андрея Турчака, рассказала пресс-служба партии.

Юрий Аверьянов занимал пост первого заместителя секретаря Совбеза чуть больше 10 лет, до этого работал заместителем и помощником. С 2000 по 2006 год был заместителем полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, еще раньше работал начальником отдела кадровой политики в его аппарате. Начал карьеру в НИИ атомных реакторов Димитровграда Ульяновской области, в разное время преподавал в Военной академии Генштаба и служил в вооруженных силах, рассказали на сайте Совбеза.