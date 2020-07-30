Заместитель мэра Перми уволился

Должность исполняющего обязанности руководителя администрации Кировского района Перми занял Владимир Цветов. Также известно, что претендента на место Немировой еще не выбрали.

«И.о. главы администрации Кировского района назначается Владимир Цветов. Заместитель главы администрации города Ольга Немирова покидает пост по собственному желанию», — рассказали в пресс-службе.