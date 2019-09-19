Замечания президента Эстонии в адрес Киева назвали запоздалыми

Президент Эстонии: Евросоюз устал от Украины Подробнее

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок отметил, что такие заявления необходимо было делать во время правления Петра Порошенко, бывшего президента Украины.

«В отличие от своего предшественника Зеленский с самого начала начал делать шаги, направленные, в том числе, и на борьбу с коррупцией… И его антикоррупционные инициативы выражались не только в словах, как у бывшего президента Петра Порошенко, но и воплощались в жизнь», — сказал он.

По словам специалиста, Порошенко лишь обещал реализовать закон о возможности импичмента президента, снятие депутатской неприкосновенности. Однако воплощать в жизнь его начали при правлении Зеленского.

«В этом смысле замечания эстонского президента несколько запоздали — их следовало сделать еще при предыдущем президенте, при котором Запад и начал „уставать“ от Украины», — заключил Станислав Бышок.