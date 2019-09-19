  • Замечания президента Эстонии в адрес Киева назвали запоздалыми

    19 сентября 2019, 13:08

    Анастасия Карпеева

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Европа устала от Украины, поскольку Киев не следует советам ЕС по борьбе с коррупцией и олигархическим устройством. Аналитик Станислав Бышок назвал заявление эстонского лидера устарелыми и не актуальными. Об этом сообщил сайт Sputnik.

    Президент Эстонии: Евросоюз устал от Украины

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    Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок отметил, что такие заявления необходимо было делать во время правления Петра Порошенко, бывшего президента Украины.

    «В отличие от своего предшественника Зеленский с самого начала начал делать шаги, направленные, в том числе, и на борьбу с коррупцией… И его антикоррупционные инициативы выражались не только в словах, как у бывшего президента Петра Порошенко, но и воплощались в жизнь», — сказал он.

    По словам специалиста, Порошенко лишь обещал реализовать закон о возможности импичмента президента, снятие депутатской неприкосновенности. Однако воплощать в жизнь его начали при правлении Зеленского.

    «В этом смысле замечания эстонского президента несколько запоздали — их следовало сделать еще при предыдущем президенте, при котором Запад и начал „уставать“ от Украины», — заключил Станислав Бышок.