Замдиректора ФСИН проверил работу СИЗО-1 и ИК-6 в Иркутской области

Замдиректора ФСИН Анатолий Якунин проверил работу СИЗО-1 и ИК-6 в Иркутской области. Ранее туда прибыли сотрудники ведомства — они оказывают практическую помощь и сопровождают ранее возбужденные уголовные дела.

8 февраля Анатолий Якунин заслушал доклады членов комиссии ФСИН и проверил работу СИЗО-1 и ИК-6.

21 января во время комплексной проверки ФСИН обнаружило факт незаконных действий некоторых сотрудников колонии, а также возможных противоправных деяний сексуального характера во отношению к одному осужденному со стороны других. Ведомство направило полученные в ходе проверки материалы в СУ СК РФ по Иркутской области.

В отношении неустановленных лиц возбудили уголовное дело. 8 февраля сотрудники ФСИН смогли установить и задержать подозреваемых. Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Сегодня, благодаря дополнительным проверочным мероприятиям, проведенным сотрудниками ФСИН России, подозреваемые в совершении данного преступления были установлены и задержаны. В результате следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников оперативного отдела ИК-6.

Кроме того, сотрудники ФСИН установили и задержали младшего инспектора СИЗО-1. Его заподозрили в превышении должностных полномочий в рамках расследования уголовного дела о совершение насильственных действий, которые другие заключенные совершили против осужденного Ондара К.

«Работа комиссии ФСИН России и расследование уголовных дел продолжается. Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России будет работать в ГУФСИН России по Иркутской области до окончания расследования уголовных дел и привлечения всех виновных лиц к ответственности», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что обстановка в учреждениях ГУФСИН России по региону стабильная и контролируемая, подразделения работают в штатном режиме.