«Залог работы без потерь». На предприятиях Подмосковья появятся стюарды, следящие за безопасностью сотрудников

Нельзя утверждать, что Подмосковье разрешит работать новым предприятиям с 12 мая — сперва нужно убедиться, что в регионе удалось остановить распространение вируса. В тех предприятиях, которые начнут работу с 12 мая, введут новую должность — стюарды. Эти люди будут следить за ношением масок и самочувствием сотрудников.

Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время эфира на канале «Россия 24».

Сейчас предприятие [будет] обязано проверить у своих сотрудников температуру. Будет специально выделенный человек — контролер, стюард, — который заботится о тех, кто приходит на работу, и вместе с тем контролирует ношение респиратора и маски, соблюдение всех требований, которые предписаны главным санитарным врачом нашего региона. Этот контроль — залог того, что предприятие будет работать без потери работников Андрей Воробьев.

«Все наши предприятия, и строительные, которые строят дома, и промышленные, которые производят продукты питания или что-то космическое, должны соблюдать эти новые стандарты», — уточнил губернатор.

Он подчеркнул, что сейчас в регионе вводится очень много ограничительных мероприятий, которые направлены на остановку распространения коронавируса.

«Это и самоизоляция, и многие предприятия стоят на карантине. С 12-го числа мы вводим маски — как норма жизни уже будет [их ношение]. Это все для того, чтобы остановить распространение вируса, чтобы не перегрузить стационарную систему», — уточнил губернатор области.

Андрей Воробьев напомнил, что президент России Владимир Путин призвал действовать вдумчиво и аккуратно, снимая ограничения против коронавируса в отдельных регионах страны. Однако сейчас рано говорить о том, что с 12 мая ограничения на работу абсолютно всех компаний в Подмосковье можно будет снять.