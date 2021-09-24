Закупку смартфонов для депутатов объяснили в Госдуме

Член комитета по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с Daily Storm, зачем Госдума приобрела для депутатов 450 китайских смартфонов Realme. Информация об этом появилась в СМИ.

Свинцов пояснил, что смартфоны для депутатов действительно обычно покупаются Госдумой, а смартфоны конкретной марки выбирают исходя из удобства.

«В прошлом созыве и позапрошлом созыве всем депутатам выдавали телефоны. Я думаю, что решение принимает аппарат Госдумы на базе, что называется, строительных характеристик. Они достаточно простые, не имеют никаких сверхвозможностей и нужны нам исключительно для связи, в том числе в наших поездках по регионам», — рассказал он.