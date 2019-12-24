Заксобрание отклонило законопроект о прямых выборах мэра Екатеринбурга

Заксобрание Свердловской области не поддержало законопроект депутата Вячеслава Вегнера о возобновлении прямых выборов мэра в Екатеринбурге. Против выступил 31 из 41 депутата.

Вегнер пытался рассказать коллегам о пользе возвращения прямых выборов. «Отсутствие настоящих выборов отвращает людей от власти. Раз нас не спросили, то и мы власти ничего не должны. Такие настроения сейчас есть в обществе. Предлагаемый законопроект — демократический способ эффективно и напрямую выражать волю нашим избирателем», — объяснил автор законопроекта. Его процитировал Znak.com.

По словам Вегнера, результаты опроса фонда «Социум» показали, что более 72% жителей Екатеринбурга поддерживают возвращение прямых выборов мэра. Однако глава комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов отметил, что в исследовании приняли участие 600 человек, что «для 1,5-миллионного города маловато».

«Есть общероссийская практика выборов, территории на эту систему выборов не жалуются», — подчеркнул Ершов.

Проект закона о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга Вячеслав Вегнер внес на рассмотрение регионального парламента летом 2019 года. В последний раз прямые выборы мэра в Екатеринбурге прошли в 2013 году. Тогда победу одержал Евгений Ройзман. В апреле 2018 года областное заксобрание приняла закон об отмене прямых выборов. После этого действующий мэр подал в отставку. В сентябре этого же года депутаты гордумы выбрали главой Екатеринбурга вице-губернатора Свердловской области Александра Высокинского. Об этом написал «Интерфакс».