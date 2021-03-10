ЗакС Петербурга обсудит ситуацию вокруг депутата Резника

Комиссия по этике Законодательного собрания Петербурга обсудит ситуацию вокруг депутата Максима Резника, который, предположительно, был замечен у дверей квартиры, где полиция нашла наркотики. Об этом РИА ФАН сообщил депутат ЗакСа Константин Чебыкин.

«Кроме комиссии ЗакСа по депутатской этике, на эту ситуацию должна обратить внимание лидер фракции „Партии роста“ Оксана Дмитриева, потому что он входит в эту фракцию. Как руководитель она должна с ним воспитательную работу провести», — сообщил Чебыкин.

Парламентарий обратил внимание, что на снимках, сделанных во время обыска в квартире, присутствуют детские вещи, что вызвало у него беспокойство.

«Видимо, в этой квартире может проживать ребенок. Думаю, правоохранительные органы должны обратить на это особое внимание», — сказал Чебыкин.

Резник, который накануне был замечен у квартиры, где проходили обыски, рассказал РБК, что его не задерживали, а только проверили документы. Депутат заявил, что 9 марта стал свидетелем «маски-шоу», когда зашел к своему дальнему родственнику, а о том, что во вскрытой квартире могла находиться лаборатория, ему не было известно.