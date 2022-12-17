Власть 17 декабря 2022, 18:55 Закрытие русскоязычных телеканалов Молдавии назвали политической цензурой Представитель МИД Захарова: РФ считает цензурой остановку лицензий телеканалов в Молдавии РИА «Новости»

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Россия рассматривает запрет на трансляцию для шести русскоязычных телеканалов в Молдавии как акт цензуры. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Рассматриваем данный запрет как беспримерный акт политической цензуры, как надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшее попрание права на свободу доступа к информации», — сказала Захарова.

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Дипломат добавила, что Россия требует от международных организаций оценить данные шаги молдавского правительства и принять меры.

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Захарова отметила, что правительство Молдавии данным запретом ущемляет права национальных меньшинств. В республике проживают миллионы русскоговорящих, и теперь они лишись всех источников новостей, подчеркнула официальный представитель МИД. Также она напомнила о сотнях журналистов, которые теперь останутся без работы.

Ранее Захарова прокомментировала новый пакет антироссийских санкций. Она сказала, что они повлекут те же последствия, что и предыдущие ограничения, напомнило ИА Nation News. По мнению дипломата, сам Евросоюз ждет обострение социально-экономических проблем.