Любые ограничения, которые вводятся на территориях регионов, должны быть адекватными ситуации и тем мерам, которые вводят президент и кабинет министров, подчеркнул Мишустин.

Между тем, не сообщается, будут ли отменены ранее введенные ограничения в некоторых субъектах страны.

К примеру, накануне власти Чечни заявили о полном запрете въезда в республику всех видов транспорта с 5 апреля. Исключение сделано только для лиц, которые доставляют продовольствие, лекарства и другие жизненно важные грузы. Глава региона Рамзан Кадыров отметил, что если появится необходимость экстренно выехать за пределы республики, то вопрос будут решать через оперативный штаб по коронавирусу.

Власти Крыма и Сочи также пошли на серьезные меры и ограничили поток туристов, закрыв все гостиницы и санатории. На Крымском мосту установили блокпост для досмотра всех без исключения въезжающих на территорию полуострова автомобилей.