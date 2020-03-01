Законы о материнском капитале и бесплатных обедах для школьников получили подпись президента

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов о социальной поддержке граждан страны. Речь идет о расширении программы материнского капитала и введении бесплатного питания школьникам младших классов.

Документ появился на Официальном интернет-портале правовой информации 1 марта.

Указ о бесплатном питании вступит в силу через 60 дней после его опубликования. С 1 сентября 2020 года ученикам младших классов в школах начнут выдавать бесплатное горячее питание. Школьники будут получать его минимум один раз в день. Закон вводит понятие «здоровое питание» и запрещает использовать для школьных обедов продукты, выращенные при помощи стимуляторов роста, ГМО, кормовых добавок, пестицидов и химикатов. Нововведения должны начать действовать во всех регионах страны к 2020 году.

Материнский капитал продлят до 2026 года с ежегодной индексацией. Семьи смогут получать уже за первенца — при условии, что он родился не раньше 1 января 2020 года. Им выплатят 466 617 рублей. Родители, которые с начала этого года родили второго и последующего ребенка, получат 616 617 рублей.

Кроме того, материнский капитал смогут получить и отцы-одиночки, которые взяли ребенка под опеку. Важно, чтобы решение об усыновлении первенца вступило в силу с 1 января 2020 года.

Поправки сократят и бумажную волокиту с оформлением и получением выплат.

Документы подготовили по поручению Владимира Путина. Впервые президент России рассказал о готовящихся поправках во время послания Федеральному собранию 15 января 2020 года. Государственная дума приняла законы 18 и 20 февраля. Совет Федерации страны одобрил их 26 февраля.