Законопроекты по новым положениям Конституции внесут в Госдуму после каникул

«Думаю, что основная часть законопроектов будет внесена после летних парламентских каникул», — отметил депутат.

По его словам, для работы над законопроектами, чьи положения теперь закреплены в Конституции, создали специальные подгруппы.

Они будут заниматься разработкой актов, которые касаются публичной власти, государственной муниципальной службы, выборов, обороны и безопасности, судебной системы и прокуратуры, семьи и образования, социальных гарантий, медицины, культуры, экологии, экономики и институтов гражданского общества.

Голосование по поправкам к Конституции прошло в России с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.