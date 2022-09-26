Законопроект об усилении ответственности за ЛГБТ-пропаганду поддержали в правительстве | 360°

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Законопроект об усилении ответственности за ЛГБТ-пропаганду поддержали в правительстве

Хинштейн рассказал об отзыве правительства на закон об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

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Правительственная комиссия поддержала законопроект о расширении ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он отметил, что все замечания комиссии по документу отработают и учтут при внесении законопроекта на рассмотрение в Госдуму.

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«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности сегодня официально поддержала наш законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду», — написал Хинштейн.

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Разработанная группой депутатов инициатива предусматривает расширение правоприменения статьи о запрете ЛГБТ-пропаганды. Для этого из Кодекса об административных правонарушениях предлагают убрать формулировку «среди несовершеннолетних».

Кроме того, предусмотрено увеличение размера штрафа до 200 тысяч рублей для физических лиц и до четырех миллионов рублей для компаний. Отдельно административную ответственность введут за пропаганду педофилии.

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