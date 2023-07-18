Власть 18 июля 2023, 10:44 Законопроект об уголовном наказании за пропаганду идеологии экстремизма внесли в Госдуму Депутат Пискарев: в Госдуму внесли проект закона о наказании за пропаганду экстремизма РИА «Новости»

Читать 360tv в

Законопроект об уголовном наказании за оправдание и пропаганду идеологии экстремизма внесли на рассмотрение в Государственную думу. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Василий Пискарев.

По его словам, ответственность будет грозить за пропаганду или оправдание экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Реклама

Парламентарии рассмотрят поправки к статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», по которой предусмотрено до пяти лет лишения свободы либо штраф до 300 тысяч рублей.

«Принятие поправок станет профилактической мерой, направленной на защиту молодежи и детей от деструктивного влияния экстремистской идеологии, а также попыток вовлечь их в опасную и противоправную деятельность», — отметил Пискарев.

В разработке поправок также приняли участие депутаты Эрнест Валеев, Андрей Картополов, Петр Толстой и Анна Кузнецова, уточнил RT.