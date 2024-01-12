Власть 12 января 2024, 12:45 Законопроект об отмене штрафов за лайки внесли в Госдуму Вице-спикер Даванков внес в ГД проект об отмене штрафов за лайки в интернете Freepik

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Вице-спикер Госдумы и первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков внес в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за лайки и эмодзи под публикациями в интернете. Документ поступил в распоряжение РИА «Новости».

Автор инициативы предложил дополнить статьи КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ» и указать, что такими действиями не может признаваться выражение эмоций в соцсетях с помощью отметок к публикациям.

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По словам Даванкова, защита интересов России должна оставаться в рамках адекватности. Штраф в 30 тысяч рублей за лайки политик назвал перебором.

Вице-спикер Госдумы добавил, что правительство не поддержало этот законопроект. В кабмине, со слов парламентария, пояснили, что дел по лайкам недостаточно. Однако возможность наказания за такую отметку в интернете остается, обратил внимание автор инициативы.

«Время от времени людей штрафуют. Единственный способ избежать вольной трактовки закона и перегибов на местах — отменить эти штрафы совсем», — подытожил Даванков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в весеннюю сессию нижняя палата парламента рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов. По словам председателя комитета ГД по молодежной политике Артема Метелева, инициатива затронет контент не только с людьми, но и с животными.