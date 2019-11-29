Законопроект об отмене комиссии банков по платежам ЖКХ начали готовить в Госдуме

«Банк может зарабатывать на коммерческих платежах и услугах. Но оплата ЖКХ — это не услуга, это обязательство», — заявил Неверов и добавил, что инициативу обсудили с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной. Она идею одобрила.

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Сейчас банки взимают с граждан комиссии за оплату обязательных платежей. Они составляют от 0,5% до 2% вне зависимости от того, совершается ли платеж наличными через кассу банка, онлайн или через банкомат.

«В ряде случаев потребители платят фактически двойную комиссию — тому банку, через который платят, и банку, в котором обслуживается ресурсоснабжающая организация», — подчеркнул Неверов. Он добавил, что это несправедливо, так как люди не только оплачивают обязательные платежи, но и еще отдают деньги за сам факт платежа.

Глава «Единой России» также напомнил, что в Госдуме скоро рассмотрят во втором чтении законопроект об отмене комиссии при переводе денег между подразделениями одного банка в разных регионах.