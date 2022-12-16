16 декабря 2022, 15:51
Законопроект об освобождении ученых от частичной мобилизации внесли в Госдуму
Госдума рассмотрит законопроект об освобождении ученых от частичной мобилизации
В Госдуму внесли законопроект об освобождении ученых от частичной мобилизации. Документ появился в базе на сайте парламента.
Изменения предложили внести в Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Авторы инициативы — депутаты Ксения Горячева, Сардана Авксентьева, Роза Чемерис, Олег Смолин, Владимир Сипягин и Георгий Арапов.
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Законопроект предлагает снять противоречие между положениями ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и закона о мобилизации. Закон о военной службе предоставляет освобождение от призыва обладателям ученой степени, а закон о мобилизации — нет.
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«Законопроект предлагает <…> закрепить право граждан, имеющих ученые степени, на освобождение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации», — говорится в пояснительной записке.
Есть уточнение: право на освобождение от службы не будет действовать в ситуации полной мобилизации.
В документе указано, что в России около 363 тысяч обладателей ученой степени, среди которых лишь примерно 135 тысяч — мужчины в возрасте до 60 лет. Их изъятие из запаса не окажет большого влияния на обороноспособность армии, но позволит «существенно снизить опасения российского научного сообщества» и сохранить научный потенциал страны.
Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что все кандидаты и доктора наук в вузах уже получили бронь.
Законы
Ученые
Частичная мобилизация в РФ
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