Власть 16 декабря 2022, 15:51 Законопроект об освобождении ученых от частичной мобилизации внесли в Госдуму Госдума рассмотрит законопроект об освобождении ученых от частичной мобилизации freepik

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В Госдуму внесли законопроект об освобождении ученых от частичной мобилизации. Документ появился в базе на сайте парламента.

Изменения предложили внести в Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Авторы инициативы — депутаты Ксения Горячева, Сардана Авксентьева, Роза Чемерис, Олег Смолин, Владимир Сипягин и Георгий Арапов.

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Законопроект предлагает снять противоречие между положениями ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и закона о мобилизации. Закон о военной службе предоставляет освобождение от призыва обладателям ученой степени, а закон о мобилизации — нет.

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«Законопроект предлагает <…> закрепить право граждан, имеющих ученые степени, на освобождение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации», — говорится в пояснительной записке.

Есть уточнение: право на освобождение от службы не будет действовать в ситуации полной мобилизации.

В документе указано, что в России около 363 тысяч обладателей ученой степени, среди которых лишь примерно 135 тысяч — мужчины в возрасте до 60 лет. Их изъятие из запаса не окажет большого влияния на обороноспособность армии, но позволит «существенно снизить опасения российского научного сообщества» и сохранить научный потенциал страны.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что все кандидаты и доктора наук в вузах уже получили бронь.