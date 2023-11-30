Важное 30 ноября 2023, 12:25 Законопроект об ограничении абортов начали прорабатывать на федеральном уровне Зампред ГД Кузнецова: ограничение абортов рассматривают на федеральном уровне РИА «Новости»

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Региональные инициативы по ограничению абортов начали рассматривать на федеральном уровне. Об этом РИА «Новости» рассказала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

Она отметила, что парламент прорабатывает инициативы по защите российских семей и детей. Регионы принимают решения в этой сфере один за другим.

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«И, безусловно, те темы, которые сегодня активно разрабатываются в регионах, должны стать предметом и федеральным решений, прорабатываются на федеральном уровне», — добавила Кузнецова.

Зампред Госдумы напомнила, что 2024-й объявили в стране Годом семьи, а, значит, защита семьи, материнства и детства останется приоритетом.

Президент Владимир Путин, выступая на этой неделе на заседании Всемирного русского народного собора, подчеркнул, что для улучшения условий жизни многодетных семей еще многое предстоит сделать, однако государство уделяет этому пристальное внимание. Он призвал беречь и возрождать семейные ценности и сделать многодетность нормой жизни для всех российских народов.