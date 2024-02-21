Власть 21 февраля 2024, 17:29 Законопроект об обязательной борьбе с борщевиком приняли в первом чтении ГД приняла в первом чтении законопроект об обязательной борьбе с борщевиком РИА «Новости»

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому владельцев земельных участков обяжут бороться с распространением борщевика. Если закон примут, он должен вступить в силу 1 сентября, сообщило РИА «Новости».

Документ внесли депутаты от «Единой России». Они пояснили, что инвазивные, или чужеродные, растения разрастаются и вытесняют местные виды флоры и даже могут представлять опасность для людей. Создатели проекта предложили внести борщевик Сосновского в список инвазивных растений, для борьбы с которыми предусмотрят ряд мероприятий. Борщевик очень быстро распространяется, неприхотлив и активно подавляет рост других растений. Попадая на кожу человека, его эфирные масла могут вызвать острый дерматит.

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Изменения планируют внести в Земельный кодекс. Отмечается, что нужно предусмотреть источник финансирования мероприятий по борьбе с борщевиком.

С распространением борщевика активно борются, в частности, в лесах Московской области.