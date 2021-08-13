Законопроект об изъятии загранпаспортов у должников приняли в Госдуме

Гражданам, имеющим финансовые долги, будет ограничен выезд за рубеж. Законопроект об изъятии загранпаспортов внесло в Госдуму правительство России. Об этом рассказала «Газета.ru» со ссылкой на базу законодательной деятельности палаты парламента.

Изымать паспорта будут судебные приставы. Однако при погашении финансовых долгов граждане смогут вернуть свои документы в миграционной службе. О возможном изъятии паспорта россиян будут предупреждать заранее.

Уточняется, что почти шесть миллионов российских граждан за первое полугодие 2021 года попали в список невыездных из-за неоплаты по счетам. При этом каждый десятый из ограниченных в праве выезда является должником по алиментам.