Власть 12 апреля 2023, 20:25 Законопроект об электронных повестках пока не передали на подпись Путину Песков: законопроект об электронных повестках пока не подписан президентом Путиным РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект об электронных повестках пока не поступил на подпись Владимиру Путину. Слова официального представителя Кремля привел ТАСС.

«Нет», — сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Реклама

Речь идет о законе по созданию реестра военнообязанных, принятом Госдумой и одобренным Совфедом. Им вводят новый способ вручения повесток и при этом сохраняют их вручение под подпись лично. Получить документы также можно будет через «Госуслуги» и МФЦ.

По словам Пескова, инициатива вручения электронных повесток не связана с мобилизацией — речь идет о модернизации системы воинского учета.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что принятие закона о создании реестра военнообязанных исправит бардак в военных комиссариатах. По его словам, подобный закон позволит убрать все недочеты.