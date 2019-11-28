Законопроект о запрете сосательного табака внесли в Госдуму
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи на территории РФ всех разновидностей сосательного табака (снюса). Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
Законопроект предусматривает внесение поправок в статью 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
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Проект закона запрещает оптовую и розничную торговлю как снюсом, так и любыми сосательными либо жевательными смесями, в состав которых входит никотин, либо его производные.
В случае принятия документа запрет, который действовал с 2015 года на продажу снюса, начнет реально работать. Предыдущая редакция содержала лишь формулировку «табак сосательный». Таким образом производители смогли обойти запрет и продавать «никотинсодержащие смеси».