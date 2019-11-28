Законопроект о запрете сосательного табака внесли в Госдуму

Законопроект предусматривает внесение поправок в статью 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Старшеклассник в Подмосковье продал младшему товарищу «вонючую шипучку». Это оказался снюс Подробнее

Проект закона запрещает оптовую и розничную торговлю как снюсом, так и любыми сосательными либо жевательными смесями, в состав которых входит никотин, либо его производные.

В случае принятия документа запрет, который действовал с 2015 года на продажу снюса, начнет реально работать. Предыдущая редакция содержала лишь формулировку «табак сосательный». Таким образом производители смогли обойти запрет и продавать «никотинсодержащие смеси».